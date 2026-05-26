Top 10 News Headlines: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍-୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍-୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 26, 2026, 10:01 PM IST

Headlines 1- ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବା ଓପିଏସସି ୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଶହ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ଶହ ମଧ୍ୟରୁ ୭୮ ଜଣ ମହିଳା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୁବୁନ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଟପ୍ପର ।  ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଜିତମିତ୍ର ସାହୁ । ଚତୁର୍ଥରେ କନକ ଜୈନ, ୫ମରେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ, ଷଷ୍ଠ ଅମନ ଗୋଏଲ, ସପ୍ତମରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅଷ୍ଟମରେ ନିତେଶ କୁମାର ବାରିକ, ନବମରେ ଶିତଲ ପାତ୍ର ଏବଂ ଦଶମରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ।

Headlines 2- ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ଘଟଣାରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁର ରହମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ ଅଦାଲତ ।  କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ କୋର୍ଟ ଅବଦୁର ରହମାନ ମାମଲାର ୭୪ ପୃଷ୍ଠାର ରାୟ ଦେଇ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ।  ରହମାନ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ କରିଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଳା ଦୌରା ଜଜ କୋର୍ଟ ଆଜି ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 3-ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଗୌଡ଼ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବେଳେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF) ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 4-ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଦେବାଶିଷ । ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦେବାଶିଷ । ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦେବାଶିଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ।

Headlines 5-ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ-ସହ-ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ଅପରେସନ୍‌ସ) ସଂଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍‌ ସେବା ଯୋଜନା, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ ଆଂଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶ୍ରୀବିଶ୍ବାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ.ମହେଶ୍ବର ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସହ ବଭାଗୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଟିଏସ), କୋଟିଙ୍ଗା ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାପଡାହାଣ୍ଡି, ଦହଣା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Headlines 6-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ୫ ଟଙ୍କାରେ ମାଛ-ଭାତ ମିଲ୍‌ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମେ’ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ଫର୍ମ ଜାରି ‌ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

Headlines 7-ରାଜସ୍ଥାନର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଔଷଧ ନକଲି ବୋଲି ଲାବୋରେଟୋରି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। 

Headlines 8-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବାପରେ ଧୀରେଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କାକଳି ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ପୌର ପାଳିକାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁ ଦଳରୁ ଅନେକ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୌରପାଳିକାରୁ ପାଖାପାଖି ୧୦୦ କାଉନସିଲର ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେଣି।

Headlines 9-ତାମିଲନାଡୁର ବିରୋଧୀ ଏଆଇଏଡିଏମ୍‌କେକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସିଭି ଷଣ୍ମୁଗମ୍‌ ଓ ଏସ୍‌ପି ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରର ଚତୁର୍ଥ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଶାସକ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାସମୁଦ୍ରମ୍ ବିଧାୟକ ଏସାକ୍କି ସୁବାୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବାଚସ୍ପତି ଜେସିଡି ପ୍ରଭାକର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍‌କେର ଶକ୍ତି ୪୭ରୁ ୪୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍‌କେର ତିନି ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ମାରାଗଥମ୍ କୁମାରଭେଲ, ପି ସତ୍ୟଭାମା ଓ ଏସ୍ ଜୟକୁମାର ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି।

Headlines 10-ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପନ୍ନା ଜିଲ୍ଲା ଅଜୟଗଢ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଅଜୟଗଢ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମ ବିହାରପୁରୱାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୂଅ ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା କୂଅରୁ ବାଲି କାଢୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମାଟି ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । 

