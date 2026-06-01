Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3235258
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:08 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- ଜେଲ୍ ଗଲେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ।  ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରର ୱାର୍ଡେନ ଆଲୋକ ଧଡ଼ା ।  ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୯ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ଜେଲ ଅଧିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ।  ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

Headlines 2- ଡାକ୍ତର ରୂପଭାନୁ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି (ଓସାକ୍ସ)ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।  ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ସହ ଓସାକ୍ସର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।

Headlines 3- କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ IPS ଅଫିସର ନୀତେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼ କ୍ଵାଟର କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଥାନାର SI ସମୀର କୁମାର ରାଉତ,ବାଲି ଛାଇ ଫାଣ୍ଡି ASI ବୈକୁଣ୍ଠ ଜେନା, କନଷ୍ଟେବଳ ସୁମନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ହୋମ ଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଡିଉଟିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ୩ ମାସ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ ୫ହଜାର ନର୍ସିଂ ପଦବୀ।  ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଏହା ସହ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ୫ହଜାର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସରତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଟେଲ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି।

Headlines 5- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଳାର ମଥୁରାପୁରରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ବାପି ହଲଦରଙ୍କ ଅଫିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ଅଫିସର ଝରକାରେ ଥିବା କାଚ, ସାଇନବୋର୍ଡ୍ ଓ ଫର୍ନିଚରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଓ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସରକାର ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଂସଦ ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ।

Headlines 6- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେପି କ୍ୟାବିନେଟ ଚୟନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଶପଥଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ୩୫ ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକତାର ଲୋକ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ସମସ୍ତ ୩୫ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ଶଙ୍କର ଘୋଷ, ତାପସ ରୟ, ମନୋଜ କୁମାର ଓରାଓଁ ଏବଂ ସ୍ବପନ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 7- ମଡେଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଷା ଶର୍ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଡମି ବ୍ୟବହାର କରି ସିନ୍‌ ରିକ୍ରିଏଟ୍‌ କରିଛି। ଟ୍ୱିଷା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ଭୋପାଳ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ବଶୁର ଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସ୍ବାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଓ ଶାଶୂ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସିବିଆଇ ଫୋରେନସିକ୍‌ ଓ କ୍ରାଇମ୍‌ ସିନ୍‌ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଓ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ୧୨ ତାରିଖ ରାତିରେ କ’ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

Headlines 8- ସିବିଏସ୍‌ଇ ଅନ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ମାର୍କିଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅପାରଗତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହି, ତୁରନ୍ତ ପଦ ଛାଡି ‘ରାଜଧର୍ମ’ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛି। ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଯୁବ ସଂଗଠନ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି) ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜୁନ୍ ୬ରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି।

Headlines 9- ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ସୋମବାର ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ, ଲାଟୁରର ଜଣେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

Headlines 10- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ (ୟୁସିସି) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ପରାମର୍ଶ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
odisha weather
Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏ
Jagatsinghpur Crime
Jagatsinghpur Crime: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୪୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ; ୫ ଜଣ ଗିରଫ
Electric vehicles
Electric Vehicles: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, କେତେ ଟଙ
Cm grievance
CM Grievance: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୮ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆମ ପ୍ରଶାସ