Top 10 News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ, ବିହାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରେ NDA କୁ ବହୁମତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୭୮.୪୮% ବିପୁଳ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
11 November Top 10 News Headlines: 1. Odisha SI Recruitment Scam: ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସ୍ପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
2. Former Revenue Inspector Convicted: ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦିଗଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
3. Nuapada By-Election 2025: : ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୭୮.୪୮% ବିପୁଳ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି କିଛି ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେରି ପ୍ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା।
4. Cold Wave Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
5. HC denies bail to Cuttack's Abdur Rehman: ଅଲ-କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଛି। ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୧୫, ଡିସେମ୍ବରରୁ କଟକ-ସାଲେପୁର ପଶ୍ଚିମକଶ୍ଚ ଛକରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ଅବଦୁଲ୍ କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
6. Delhi Red Fort Car Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଟାନର ଥିମ୍ପୁରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଳୟରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବ।"
7. Bihar Exit Poll Results 2025: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସୂଚାଇଛି। ୧୪ଟି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ NDA ୧୫୪ଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୮୪ଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ୫ଟି ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି।
8. Bihar Chunav Voting Percentage: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଐତିହାସିକ ୬୮.୭୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୦ ବୁଥ୍ ରୁ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ୍ ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
9. Islamabad Court Blast: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୨୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଓକିଲ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
10. Tight security near Eden Gardens: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପର କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ CAB ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।