Top 10 News: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଜୟ ଢୋଲାକିଆ, ଅଭିଜିତ୍‌ ମଜୁମଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣିଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 11 October 2025: 1. Abhijit Majumdar’s health condition worsens: ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣିଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଜୁମଦାର (୫୪) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରୁ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକାଥରକେ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
2. Jay Dholakia Joins BJP: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
3. BJD Slams Jay Dholakia: ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ "ଘୋଡା ବେପାର" ବୋଲି କହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜେପି ପାଖରେ "ଘୋଡା ବେପାରରେ ବିକ୍ରି" ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଆଗାମୀ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ BJD ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
4. DGCA Declares Jagannath Temple Red Zone: ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ରେଡ୍ ଜୋନ୍' ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
5. Odisha Student Gang-Raped: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତିରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
6. CM Majhi on Odia student gang rape Case: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମୋହନ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମାଝି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।"
7. Swetaparna Panda To Get Ekalavya Award: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ (IMPACT) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର କ୍ରୀଡାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ।
8. PM Modi-Gor Meeting: ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗର୍ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ "ମହାନ ଏବଂ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସର୍ଗିଓ ଗର୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
9. Asaduddin Owaisi On Netanyahu: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ତଥା AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହି ଆଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
10. Shubman Gill WTC Records: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦଶମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଥିଲା। ଗିଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ୍ ନଅଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।