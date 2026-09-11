BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୁଟିନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୁଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ୧୮ ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ୧୦ଟି ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
CM Mohan Charan Majhi: ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, କଟକର ରୂପା ତାରକସୀ ଓ ପୁରୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ୟୁଏଇ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୨ ଅଫିସର୍। ବାରିପଦାରୁ ୨ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଟକ। ମୟୁରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଓ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
Raod Accident: ନାଗପୁର-ରାୟପୁର ରାସ୍ତାର ପିମ୍ପଲଗାଓଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ୩ ଶିଶୁ ସମେତ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି।
Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ତଳର ୯.୪ କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଚ ଓ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି।
Crime News: ବରଗଡ଼ ଆଗଲପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସିନାଜୋରୀ କେବାଟ୍ କେନାଲ୍ ରୋଡ୍ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ବରପାଲି ଥାନା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ। ପ୍ରେମ ନେଇଗଲା ୨ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି କାଟି ସକାଳୁ ପିଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ରହିଛି ପ୍ରେମିକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା।
School Closed: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା । ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜିବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ୍, OAV ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
Biswakarma Puja: ସଜେଇ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଆସୁଛି ଦେବାଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା ସମସ୍ତ ପୂଜାକମିଟି। ପାରାଦୀପ ର ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଙ୍କ ପୂଜା। ଏନେଇ ସଜେଇ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେତୋଟି ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ପାରାଦୀପ ର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
Supreme Court: ନାବାଳକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ IT ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚୁକ୍ତି ନ କରିବାକୁ ଆବେଦନରେ ଦାବି ହୋଇଛି।‘ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଲିଏନ୍ସ’ର ଆବେଦନରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି।