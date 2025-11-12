Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-Delhi Blast update: ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ତାଜାମୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ସମେତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି।
2-PM Modi- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୂଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେପଟେ,ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯିବ।
3-Police Si Scam: ପୋଲିସ SI ସ୍କାମ ଘଟଣା ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗର କୁମାର ଗୌଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଦୀଘା ମଡ୍ୟୁଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
4-District Collector And Sp Meet:ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୮ ଓ ୧୯ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ବ ଡିଭିଜନାଲ୍ କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଲୋକସେବା କନଭେନ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ।
5-Prathamastami: ଆଜି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଏହାକୁ ପଢୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆଲୁଗା ଲାଗି ହେବ। ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପଢ଼ୁଆଁ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବ ପୀଠରୁ ଆସିଛି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର। ଆଜି ପଢ଼ୁଆଁ ହେବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ନୂଆବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବଡ଼ଠାକୁର ।
6-Baliyatra 025:କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବତ ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦଯାପିତ ହେବ।
7-Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasin: ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିଯିବ। ହସିନା ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
8-IRCTC child ticket rules: ଆପଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ କେବେ ମାଗଣା, କେବେ ଅଧା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ନିଆଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ IRCTC ନିଜ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
9-BollywoodNews: ବଲିଉଡର ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇସା ଦେବାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ବିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସପିଟାଲରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
10-Govinda Health Update: ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା। ଗୋବିନ୍ଦା ଏବେ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮ଟା ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ।