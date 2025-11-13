Advertisement
Top 10 News: ବାଲିଅନ୍ତା ASI ଗିରଫ, ୨୦ ନଭେମ୍ବରରୁ ଖରିଫ୍ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:09 PM IST

13 November Top 10 News Headlines: 1. Sex Racket Busted In Bhubaneswar: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ବାହାନାରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍-4 ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଏହି ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

2. Kharif Paddy Procurement: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ବରଗଡ଼ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।

3. Odisha To observe Road safety: ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୧୬ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ପାଳନ ହେବ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। 

4. ASI Somanath Palei arrested: ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଏସଆଇ ସୋମନାଥ ପଲେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।

5. Pune truck collision fire: ଗୁରୁବାର ପୁଣେର ନାଭଲେ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର ଫସି ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 

6. Amit Shah Delhi blast statement: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ।

7. Calcutta High Court Mukul Roy disqualification: ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।

8. Kangana Ranaut Faces Sedition Case: କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥର କଙ୍ଗନା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

9. Dharmendra Deol News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ୧୨ ନଭେମ୍ବରରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

10. IPL 2026 Auction Date and Venue: ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ନିଲାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ IPL ନିଲାମ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

