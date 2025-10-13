Top 10 News: ବଦଳିଲେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲର, ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବେ ନବୀନ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ତିନି ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 13 October 2025: 1. Odisha Assigned 3 IAS officers: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ତିନି ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ।
Odisha increases diet allowance for patients: ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକୁ ସଂଶୋଧନ ସମେତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସଂଶୋଧିତ ହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
CM announces Digital registration for Habishalis: ପୁରୀ ଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତ ୨୦୨୫ ଆୟୋଜନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହବିଷିଆଳୀ ମା’ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Chowdwar Jailor Transferred: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୌଦ୍ୱାରର ଜେଲରଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡିତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଣିକି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ରଘୁରାଜ ମାଝି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର ହେବେ।
Naveen Patnaik to Lead Padayatra: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Odisha Extends Student Scholarship Application: ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖମନ୍ତ୍ରି ମେଧାବୀ ଛତ୍ର ପ୍ରତ୍ସାହାନ୍ ଯୋଜନା, ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି, ଫକିର ମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି, ଏବଂ ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସାହାୟତ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
Nobel Prize 2025 for Economics: ୨୦୨୫ ମସିହା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜୋଏଲ୍ ମୋକିର୍, ଫିଲିପ୍ ଆଗିଅନ୍ ଏବଂ ପିଟର୍ ହାୱିଟ୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୋବେଲ୍ କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ନବସୃଜନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।
EPF Withdrawal New Rules: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT) ସୋମବାର ଏହାର ବୈଠକରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ-ଅନୁକୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ EPF ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ସହଜ କରିବା, "ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଜନା" ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ (EPFO 3.0) ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Minister Suresh Gopi Offers to Resign: କେରଳର ତ୍ରିସୁରର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ (Suresh Gopi) ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
PM Modi on Gaza Peace Deal: ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ୨୦ ଜଣ ଜୀବିତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।