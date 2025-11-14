Top 10 News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୟ, ଆଇସିୟୁରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
14 November Top 10 News Headlines: 1. Nuapada By-Election Result: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ୮୩ ହଜାର ୭୪୮ ଭୋଟରେ ଜୟ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜୟ। ଏହାକୁ ବିଜେପିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
2. PM Modi congratulates Jay Dholakia: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
3. Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡା ବ୍ଲକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ (SRA)ଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ୍ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
4. Humane Sagar Health: ଓଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ମେଡିକାଲ୍ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି।
5. Bihar Election Result 2025: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ୨୪୩ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
6. Bihar Election Result: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏନଡିଏ ୨୪୩ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଅତି ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଏସଆଇଆରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
7. Rahul Gandhi on Bihar Result: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫଳାଫଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନଥିଲା।
8. Jammu Nagrota bypoll 2025: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଗ୍ରୋଟା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେବଯାନୀ ରାଣା ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ଦେବଯାନୀ ୨୪୬୪୭ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମୋଟ ୪୨୩୫୦ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଜେକେଏନପିର ହର୍ଷ ଦେବ ସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏଂବ ସେ ମାତ୍ର ୧୭୭୦୩ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
9. IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ୨୦ ଓଭରରେ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୭ ରନ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
10. India A won by 148 runs: ଭାରତ ଏ ଦଳ ଏସିସି ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ-ଏ ୧୪୮ ରନରେ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ-ଏ ଦଳର ବିଶାଳ ବିଜୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।