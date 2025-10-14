Top 10 News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହେବ ମୋବାଇଲ, e-KYC କରିନଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ ଚାଉଳ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (OSPCB) ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 14 October 2025: 1. Banaka Lagi Ritual at Puri Srimandir: ଆସନ୍ତା କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥି ଥିବାରୁ ଏହିଦିନ ପହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି।
2. Odisha Restricts Firecracker Use on Diwali: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (OSPCB) ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
3. Odisha to Stop Rice Distribution Without e-KYC: ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନଥିବା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
4. Mobile Phones to Be Banned Inside Srimandir: ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
5. Jay Dholakia to File Nomination: ଆଗାମୀ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଘୋଷଣା ବାକୁ ଅଛି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
6. Google AI Hub Investment: ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତରେ ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ।
7. Bihar BJP Seats Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ୧୦୧ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।
8. Jaisalmer Bus Fire Accident: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ୫୭ ଜଣ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦-୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି।
9. Postal Services to US: ଆମେରିକା ସହିତ ଟାରିଫ୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
10. IND vs WI Highlights: ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୨୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତ ୫ମ ଦିନ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଛି। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୩୯ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ KL ରାହୁଲ ଅପରାଜିତ ୫୮ ରନ କରିଥିଲେ।