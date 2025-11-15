Top 10 News: ଆରକେ ସିଂହଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ବିଜେପି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News Headlines: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଆର.କେ. ସିଂହଙ୍କୁ "ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ" ପାଇଁ ଦଳ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

15 November Top 10 News Headlines

15 November Top 10 News Headlines: 1. Special OTET 2025 Result: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ପେଶାଲ୍ OTET)-2025 ର ଫଳାଫଳ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ OTET-2025 ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ହାର ୬୬.୫୦% ରହିଛି।

2. Home Guard arrested: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାକିରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଖାକି ପୋଷାକର ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

3. Odisha Launches Zero Fatality Fortnight:ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାପକ ଜଣସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିହେବ I ଏଥିପାଇଁ  ନଭେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

4. Humane Sagar Health Update: ଓଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କୁ AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୁଲେଟିନରେ AIIMS କହିଛି,"ହଲିଉଡ୍ ଗାୟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।" 

5. Rohini Acharya quits politics: ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ବିହାରବାସୀ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

6. Congress On Bihar Result: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଭୋଟ ପରେ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୦୦୦୦ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତାହା ଉପରେ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

7. BJP leader R.K. Singh suspended: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଆର.କେ. ସିଂହଙ୍କୁ "ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ" ପାଇଁ ଦଳ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ବହିଷ୍କାର ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆର.କେ. ସିଂହ ଶନିବାର ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

8. Taliban On US drone: ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ପ୍ରସାରକ IRIB ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଜାହିଦ ଏହାକୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

9. Shubman Gill Admitted To Hospital: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସମୟରେ ରିଟାୟର ହର୍ଟ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।

10. IPL 2026 Retention: ଶନିବାର IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ଡେ ଥିଲା। ଏହି ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନଡ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 

