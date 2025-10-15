Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2963331
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ହେଲେ ବିଜେଡିର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ମହିଳା ନେତା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:01 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines 15 October 2025
Top 10 News Headlines 15 October 2025

Top 10 News Headlines 15 October 2025: BJD fields Snehangini Chhuria: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ମହିଳା ନେତା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ନବୀନ ନିବାସଠାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ନବୀନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Odisha Government: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

IMD Issues Yellow Alert: ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ୨୪-୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Jay Dholakia Named BJP Candidate: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ଵର୍ଗତଃ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ମୃତି ଜୟସିଂହ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। 

Bihar BJP Second Candidates List: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲିନଗରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବକ୍ସରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।

Platform Tickets: ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।

Pakistan Afghanistan Ceasefire: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଶାସନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି।

India Set to Host 2030 Commonwealth Games: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

Pakistan won by 93 runs vs south africa: ବୁଧବାର ଦିନ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୭୭ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ୬୦.୩ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୮୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

shimilipal
୧୮ରେ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ
top 10 news today
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ହେଲେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ୧୦ ଖବର
Police Si recruitment scam
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ: ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମି ଆବେଦନ
PIB Vartalaap
ପିଆଇବି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ: ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
Naxal districts
ଦେଶରେ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ