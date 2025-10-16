Top 10 News: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୋହନ ସରକାର, ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 16 October 2025: 1. Lambodar Nial Joins BJP: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ନିଆଳଙ୍କୁ ଦଳର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
2. Odisha Govt Announces 3% DA Hike: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଜୁଲାଇ ପହିଲା ୨୦୨୫ରୁ ପିଚ୍ଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ।
3. Monsoon Transition Complete: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
4. Odisha BJP Announces New Team: ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏହାର ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ।
5. Naveen Patnaik Celebrates Birthday: ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନିଜର ୭୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
6. Odisha Mining Conclave 2025: ଆଜି ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶିଳ୍ପ, ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ।
7. Punjab Police DIG Arrested: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ରୋପାର ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହାଲିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
8. BJP Ministers Resign: ଗୁଜୁରାଟ ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
9. India Rejects Trump's Claim: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
10. Australia reaches semifinals: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।ବାଂଲାଦେଶର ୧୯୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ହିଲି ଏବଂ ଲିଚଫିଲ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ୨୦୨ ରନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗୀଦାରୀ ଯୋଗୁଁ ୧୫୧ ବଲ ବାକି ଥାଇ କୌଣସି ୱିକେଟ ନ ହରାଇ ୨୦୨ ରନ କରି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।