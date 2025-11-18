Advertisement
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ  ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:10 PM IST

1-Humane Sagar Death News:ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି  ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର। ମାତ୍ର ୩୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ। ଗତକାଲି (ସୋମବାର), ରାତିରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭିଟାମାଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। 

2-Humane Sagar: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିବାଦର ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହ୍ୟମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ,ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଲିଉଡ୍ ର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧିୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 

3-CMo Mohan Majhi:ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସିଏମ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ୯ଟି ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି।ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଅ, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସାଧୁତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

4-CMo Mohan Majhi:ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍‌ଡ ଭିଜିଟ୍‌ କରିବାକୁ  ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନ କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଵିଜ୍ଞାପନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

5-Salia Sahi: ସାଲିଆ ସାହିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଏନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପରସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ-ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। 

6-Most wanted Naxal Madvi Hidma killed: ଦେଶର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମାଧବୀ ହିଡମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହିଡମାକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘନ ପୁଲ୍ଲାଗାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଡମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

7-Raja Mumtaz Hussain Rathore: ପାକିସ୍ତାନ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ରାଜା ଫୈସଲ ମୁମତାଜ ରାଠୋର ଏବେ ପିଓକେର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସେ ଅନୱାରୁଲ ହକ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଯିଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

8-Prashant kishor on Bihar Result: ବିହାରରେ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ପ୍ରିତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ୧୦୦% ଦାୟୀ। ପରାଜୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ସାତଟି ଆସନ ହରାଇଥିଲେ।

9-Bargarh Dhanu Yatra 2025:ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଂସଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଛି ଘୋଷଣା। ବରଗଡ଼ ଭେଡେନ୍‌ର ସୁଶୀଲ ମେହେର ହେବେ କଂସ। ୨୦୨୫-୨୬ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସୁଶୀଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

10-Babar Azam fined: ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ମାରିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍‌ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି।

 

