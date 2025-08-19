Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:50 PM IST

1-ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ମୋଜା, ଟ୍ରାକ୍‌ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୮୪୯ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲ୍‌ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। 

2-କିଏ ଜିତିବ ବାଜି । ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି. ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ବନାମ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ  ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଗେମ୍ ରେ କିଏ ରହିବ ଆଗରେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।  

3--ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ।  ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ AICC ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ। 
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ। INDIA ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ। 

4-ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏଷ୍ଟିମେଟର) କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

5-କଞ୍ଚା କପା ଆମଦାନୀ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ସେସ୍ (AIDC) ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏଁ ବୈଧ ରହିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

6-ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ କାଳୀୟଦଳନ ନୀତି ଓ ଧେନୁକ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଳୀୟଦଳନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ଫଣା ଥାଇ କାଳୀୟନାଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଙ୍ଗିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । 

7-ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଧନୁପାଲି ଥାନା ଖଣ୍ଡୁଆଳଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସାମଦ୍ ର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି।  ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

 

8-ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ  କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।  ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ  ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ  ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ୯.୬ କିମି ଉପର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ  ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ  ଢଳି ରହିଛି।  ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର  ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।(୧୯ ତାରିଖ) ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି  ସକାଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା  ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାକ  ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  

9-ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ ମୋଦି।  ଆକ୍ସିଅମ-୪ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ। । ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶଚାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ପିଏମଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ।

10-ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୯ ରୁ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଯାହାର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ରହିବେ। ଏହା ସମେତ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।

