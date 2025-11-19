Advertisement
Top 10 News: ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପିଏମ୍‌ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟର ୩୪ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍‍ କିସାନ ଯୋଜନା ସହାୟତାରେ ଆଜି ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:57 PM IST

Top 10 News Headlines
19 November Top 10 News Headlines: 1. PM-Kisan assistance: ରାଜ୍ୟର ୩୪ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍‍ କିସାନ ଯୋଜନା ସହାୟତାରେ ଆଜି ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।   

2. Snake bite compensation: ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବଢ଼ିବ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ପରିମାଣ। ଏଥିନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ମିଳୁଥିବେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି  ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।

3. 9 Illegal RTO agents arrested: ବୁଧବାର ଦିନ ଏସହିଦ ନଗର ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ନିକଟରେ ବେଆଇନ RTO କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିବା ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।

4. Rourkela Steel Plant: ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନର ଅଗ୍ରଦୂତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍‍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସରକାର ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୯.୮ ନିୟୁତ ଟନ୍‍ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍‍ଡି କୁମାରାସ୍ୱାମୀ। 

5. Paddy Procurement From Dec 25: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସୁଗମ ଉପାୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି।

6. Anmol Bishnoi extradition: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସାନଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଏନଆଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ୧୧ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ।

7. Bihar Government Formation: ପାଟନାରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନୀତୀଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
 
8. Open letter against Rahul Gandhi:  ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ।  ଦେଶର ୨୭୨ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ  ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।  ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ବିଚାରପତି ଏବଂ ୧୪ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ୧୨୩ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୧୩୩ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

9. Afghanistan Minister visits India: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକିଙ୍କ ସଫଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲହାଜ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ଅଜିଜି ବୁଧବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଜିଜିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗମନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପ୍ରତି ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ତାର ସ୍ଥଳ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

10. Under-19 Cricket World Cup 2026: ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହାକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଫେବୃଆରୀ ୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଦଳ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। 

 

