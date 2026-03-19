Top 10 News Headlines: ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରା ଖଣି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୯ଟି ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Road Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ IIT ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋପୋଲି ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ପାନଭେଲ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ SUV ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
Matric Exam 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ବୋର୍ଡ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଦେଖା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୫୧ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଖାତା ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖାତା ଦେଖିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଇଦ-ଉଲ-ଫିତର ଓ ରାମନବମୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Dimond Mines: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଏ-ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମିଦାଦରରେ ହୀରାଖଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜୁନାଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଞ୍ଜିଳିବାହାଲ-ଜିଲିଙ୍ଗିବାରରେ ମାଣିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୁକ୍ତା ଖଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ।
New DMET Appointed: ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ ହେଲେ ନୂଆ DMET । MKCG ମେଡିକାଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ।
ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ହେଲେ PGIMER ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ପୂର୍ବରୁ DMET ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ।
Odisha CM: ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାଙ୍କୁ CMଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ । ‘ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁ ନ ଥିଲେ’ । ‘ଯାହା ହେଉ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି’ ।‘ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରି ଦେଲେ ଯେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଲୋକେ କ୍ଷମା କରିବେନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Gold Price Less: ଆଜି ଦିନକରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କମିଲା ସାଢ଼େ ୬ ହଜାର। କାଲି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍କୁ ଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୩ ଶହ ଟଙ୍କା । ଆଜି ସାଢ଼େ ୬ ହଜାର କମି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୭୫୦କୁ କମିଲା । ଆଜି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର୍ ମଧ୍ୟ ୭ ହଜାର ୧୪୦ ଟଙ୍କା କମିଲା ।
୧ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୪୨୦ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ୨୮୦କୁ କମିଲା ସୁନା ଦର ।
Elvish Yadav: ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ରିଆଲିଟି ସୋ ବିଜେତା ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଇନଗତ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ''ସାପ ବିଷ'' ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଲଭିଶଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ।
Pakistan Heavyt Rain: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଇଦ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ଦେଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । କରାଚିରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲଦିଆ ଟାଉନର ମୱାଚ୍ ଗୋଥ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାପି ହୋଇ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
7 Ton Meteor: ଆମେରିକାର ଓହିଓର କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦିନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ଦେଖିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଉଲକାପାତ ସୋସାଇଟି କହିଛି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟାରେ ୱିସ୍କନସିନରୁ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲକାପାତ ଦେଖାଯିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ।
Iran Attack: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି । ଭାରତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଉର୍ଜା ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ ହୋଇଛି । କାତାରରେ ଜଳୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । କାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ । ଇରାନ ସିଧାସଳଖ କାତାରର ‘ରାସ୍ ଲାଫାନ୍’ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି । ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ।