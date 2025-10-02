Top 10 News: ରାତି ସାରା ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା; ଭାରତ ଆସିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 2 October 2025: 1. CM Majhi Urges Citizens To Embrace ‘Vocal For Local: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 'ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ' ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
2. Odisha Congress Launches Gandhi Path Yatra: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁରୁ ଏହାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥ ଯାତ୍ରା' ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତି, ବିକାଶର ଅଭାବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା।
3. Odisha Weather update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। IMD ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
4. Vijayadashami 2025: ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ପାଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଟଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ଦହନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶହରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
5. Rahul Gandhi slams Modi govt in Colombia: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଡେଲିନର EIA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା 'କାପୁରୁଷତା ପୂର୍ଣ୍ଣ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ବିଜେପି ଏହାର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଇ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
6. India China Direct Flight: ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
7. Madhya Pradesh Tragedy: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଦୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାନ୍ଧାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଅବନା ନଦୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
8. Taliban foreign minister to visit India: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ରୁ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୧ ରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
9. Russia Rejects India's Appeal: ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚୀନ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ତିଆରି କରେ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ସେ ଋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ଋଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ନଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମନା କରିଦେଇଛି।
10. IND vs WI 1st Test Day 1: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୬୨ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୧ ରନ୍ କରିଛି।