Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-Pm Modi: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏସବୁ କହିବା ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
2-K Kavitha's Suspension from BRS Party: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ତାଙ୍କ ଝିଅର କବିତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ BRS ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
3-Heavy Rain Alret: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୋଲ। ମାଲକାନଗିରୁ ମୋଟୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଉପରେ ଥିବା କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାତ୍ରୀ ସହ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
4-ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଖୋଲିଲା ୨ଟି ଗେଟ୍। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଖୋଲିଲା ୨ଟି ଗେଟ୍ ।
5-Red Moon:ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ପୃଥୀବି ରହିବ। ପୃଥୀବିର ଛାୟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ । ତେବେ, ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଲା, ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ୍ ଦେଖାଯିବେ। ଏହାକୁ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
6-ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
7-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଇସ୍ରୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିକ୍ରମ-୩୨ ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରଦାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୩ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ। NITରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୨ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଦେଲେ ।
8-Odisha Flood Update: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
9-ସୁଦାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅତି କମରେ ଏକ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁଦାନ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ/ସେନା କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ସୁଡାନର ମାରା ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏକ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅତି କମରେ ୧୦୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା।
10-Asia Cup Hockey Super4:ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୁପର ୪ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୪ଟି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୁଲ୍ 'A' ରୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏବଂ ଚୀନ୍ ହକି ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଲ୍ 'B' ରୁ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।