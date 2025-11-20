Advertisement
Top 10 News: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ରାଜଧାନୀରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଦେବେ ସରକାର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କେବଳ ଜମି ନୁହେଁ ବରଂ ଘର ଯୋଗାଇବେ।ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:57 PM IST

20 November Top 10 News Headlines
20 November Top 10 News Headlines

20 November Top 10 News Headlines: 1. Cyclonic Circulation Forms: ମାଲାକ୍କା ସାଗରର ସନ୍ଧିଭାଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୫.୮ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମା ଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି  ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯାହା ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।

2. Odisha Govt To Provide Affordable Homes: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କେବଳ ଜମି ନୁହେଁ ବରଂ ଘର ଯୋଗାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୌପଚାରିକ ବସତିରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଯୋଗାଇବା।

3. Matric form fill-up deadline extended: ଓଡିଶାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (HSC) ପରୀକ୍ଷା-2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବାର୍ଷିକ HSC (ମାଟ୍ରିକ) ପରୀକ୍ଷା, SOSC (ପ୍ରଥମ) ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

4. Kandhamal Man Gets 5-Year RI: ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ବାହାନା ଦେଖାଇ ଜଣେ ନଅ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର POCSO କୋର୍ଟ ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

5. Nitish Kumar Oath Ceremony: ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ୍ ଖାନ ଗୁରୁବାର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

6. Mamata Banerjee Writes to CEC: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣଯୋଜନାମୂଳକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।

7. Delhi Blast Case: ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ୧୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ୧୦ ଦିନିଆ NIA ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 

8. Robert Vadra News: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ୟୁକେସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲର ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ରବର୍ଟ ଭାଡ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଯାହା କଥିତ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅବୈଧ ଆର୍ଥିକ ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି।

9. Donald Trump Son visit Taj Mahal: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଜମହଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଥିଲେ।

10. BCCI Changed Team IndiaSchedule: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସିରିଜ୍ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। 

