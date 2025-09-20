TOP 10 News: ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ, ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
TOP 10 News: ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ, ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:59 PM IST

Top 10 News Headlines 20 September 2025: BJD To Gherao Odisha Assembly: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତାର ପଦ୍ଧତିଗତ ହ୍ରାସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Odisha To Reopen 70 Liquor Shops: ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ୩୭୪ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ  ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସରକାର କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଥିଲେ ବି ତାହା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣିଥରେ ଦିନେ ବୋଆଇନ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇ ବନ୍ଦ କରାଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

Odisha Plans New Lok Seva Bhawan: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OBCC)କୁ ଦିଆଯାଇଛି।

Odisha Vigilance Nabs Corrupt ASI: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶନିବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ଋଷିକେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାଳ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Mohanlal To Get Dadasaheb Phalke Award: ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 

2 million pending cases in the odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଣି ପ୍ରତି ଦିନ ମାମଲା ଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍‍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ।  କୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ହିଁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ  ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆହୁରି ୮ କାରଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 

Rail Neer Price Drop: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣି (ରେଲ୍ ନୀର) ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା GSTର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଲିଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୫ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୪ଟଙ୍କା ଅଧା ଲିଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୯ ଟଙ୍କା ହେବ।

Amul Price Cut: ଅମୂଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶନିବାର ଦିନ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଆଇସକ୍ରିମ, ବେକେରୀ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ସମେତ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। GST ହାର ହ୍ରାସର ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

Smriti Mandhana Fastest Century: ରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୫୦ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 

Pakistan Cancel Pre-Match Press Conference : ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ରଣନୀତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।

