Top 10 News Headlines: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ୪୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:12 PM IST

T20i World Cup: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର..ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ । ୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏବେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜେତା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନ କମିଟି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ରେ ବୈଠକ କରି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

Vigilance Raid: ଫରେଷ୍ଟରରୁ ରେଞ୍ଜର୍, ସଂପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ୪୦ ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଅମାପ ସଂପତ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାହାମା ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, ୩ ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ଡାକ ଇତ୍ୟାଦି ଜମା ଠାବ କରାଯାଇଛି। 

Dhauli Crime News: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି ।

Odisha CM: ଆଉ ଭିସା ପାଇଁ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଏଥର ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ।  ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୦ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ।  ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବ ।  ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଶୀତ ରହିବ ।  ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଯାଏ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ । ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଜି. ଉଦୟଗିରି ।  ଏଠାରେ ପାରଦ ୪.୩ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଶୀତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଢିଛି । 

Train Accident: ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଗଲା ୮ ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ । ଆସାମର ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇରଙ୍ଗ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧକ୍କାରେ ୮ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୨.୧୭ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେନର ପାଞ୍ଚଟି କୋଚ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ -NFR ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଙ୍ଗଜୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Maoists Surrender: ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲାଲବାହିନୀକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ୪୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାମାରେଡ୍ଡିର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଏରାଗୋଲା ରବି ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ, ମଞ୍ଚେରିଆଲର କନିକାରପୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଛଅ ଜଣ ଡିଭିଜନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଡିଜିପିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ୨୪ଟି ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫୦୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।

Delhi AQI News: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ କଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ବିଳମ୍ବରେ ଗଡ଼ୁଛି ୩୨ଟି ଟ୍ରେନ୍। ଅ‌ାଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ବିମାନ ସହ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଛି କୁହୁଡ଼ି। ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି ସାରା ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 

Bangladesh Tragedy:  ଛାତ୍ର ନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତବର୍ଷ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଢାକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ।

Imran Khan Toshakhana Case: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ୧୭ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । 'ତୋଷାଖାନା-୨' ମାମଲାରେ ଫେଡେରାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଇମ୍ରାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ସଜା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଶାହରୁଖ ଅରଜୁମନ୍ଦ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

 

