Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଲାଗୁହେଲା ୪ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

21 November Top 10 News Headlines: 1. Odisha Cabinet decisions: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୦ ତମ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୯ ଟି ବିଭାଗର ୧୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
2. Odisha Cabinet Hikes Scholarships: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବ ଓ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୃତ୍ତି ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବୃତ୍ତିରେ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
3. BJD on Ratna Bhandaar: ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ସରକାର କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଗଣତି ମଣତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ।
4. Abhijit Majumdar’s health update: ଏମସ୍-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଜୁମଦାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରୁ ଏମସ୍-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
5. Tejas fighter jet crash: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଏକ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁବାଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ସମୟରେ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି।
6. New Labour Codes: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ନିୟମରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସମେତ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
7. Amit Shah on SIR: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଭୁଜରେ ୧୭୬ତମ ବାଟାଲିୟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ୬୧ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରେସନ SIR ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଦେଶରୁ ବାଛି ବାଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ।"
8. SC Issues Notice to EC: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। କେରଳ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
9. Delhi High Court On Gautam Gambhir: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କୋଭିଡ-୧୯ ଔଷଧର "ଅବୈଧ" ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
10. IND A vs BAN A Match: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତେଜନାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା।