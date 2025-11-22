Advertisement
Top 10 News: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଶନିବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:58 PM IST

22 November Top 10 News Headlines
22 November Top 10 News Headlines

22 November Top 10 News Headlines: 1. Low-Pressure Area Forms in BoB: ଶନିବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୪ ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭିର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

2. CM Majhi Meets JP Nadda: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

3. Two Retired Officials Convicted: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ - କୃଷି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (OAS-I) ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

4. Jagatsinghpur Bangladeshi Infiltration Case: ଶନିବାର ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଓରଫ ସିକୋ ସାତ ଦିନ ଧରି ଗିରଫଦାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫେରାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦର ଆଲମକୁ ଯାଜପୁରରେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

5. Rs 101 Cr Projects in Dhamnagar: ଶନିବାର ଧାମନଗର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୨୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ସ୍ମାରକୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

6. CM Majhi Delhi Visit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା (IITF)ରେ "ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମାଝୀ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କଳା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

7. Earthquake in Bangladesh: ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ BMD ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। BMD ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୭ ଏବଂ ୪.୩ ଥିଲା କିନ୍ତୁ USGS କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

8. Delhi red fort blast case: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (SIA) ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ "ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର" ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଉମର ନବି ବିସ୍ଫୋରଣର ଅପରାଧୀ ଥିଲେ।

9. G20 Summit In South Africa: ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି  ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ G20 ଗ୍ଲୋବାଲ ମେଡିକାଲ୍ କର୍ପସ୍ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ।

10. IND vs SA 2nd Test Day 1:  ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ସ୍କୋର ୮୧.୫ ଓଭରରେ ୨୪୭/୭ ରହିଛି।

