TOP 10 News: ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ‘ପୁଷ୍କରା’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବାରମ୍ବାର ସୋଶାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 24 September 2025: Shreemayee Mishra Suspended: ବାରମ୍ବାର ସୋଶାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳର ଉପ ସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।
Speaker Rejects Congress’s NOM Again: ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୪ ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି।
Man Sentenced To Life Imprisonment: ଯାଜପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କାଳିଆ ଓରଫ ଅରକ୍ଷିତ ପରିଡା (୫୨ ଉପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Odisha To Get New Ayurvedic College: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Lord Jagannath Ornaments Transferred: ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ୧୦:୫୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୨:୫୫ ରେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
PM Narendra Modi To Visit Jharsuguda: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଆମଲିପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Odia Actor Buddhaditya Mohanty Discharged: ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଠ ଦିନ ପରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ।
Tahsildar caught taking 20k bribe: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ାର ତହସିଲଦାର ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶିବା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।
71st National Film Awards: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯବାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ "ପୁଷ୍କର" ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି।
Shreyas Iyer Left Team India A Captaincy: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଆୟରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।