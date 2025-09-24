TOP 10 News: ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 24 September 2025: IMD predicts heavy rain: ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
Odisha Ration Card Beneficiaries: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୩୮୭,୮୧୯ ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡାଯାଇଛି।
CM Majhi orders early disbursement of salaries: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୁଧବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Former PACS Secy in Balangir arrested: ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଠକେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଅଭିଯୋଗରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (PACS) ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
PM Memorial E-Auction 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉପହାରକୁ ସ୍ମାରକୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହି କ୍ରମରେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ଟି କଳାକୃତି ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି।
Modi Cabinet Decision: ଏହି ଦୀପାବଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। GST ହ୍ରାସ ପରେ ସରକାର ଏବେ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Chaitanyananda Saraswati in Harassment Case: ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଲୁକଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ) ଅମିତ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୁକଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ଜାରି କରାଯାଇଛି।
CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ।
Ladakh Protest: ବୁଧବାର ଦିନ ଲଦାଖର ରାଜଧାନୀ ଲେହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ୧୫ ଦିନିଆ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି।
India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Match: ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ୧୬ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ରିଶାଦ ହୁସେନ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।