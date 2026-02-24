Top 10 News Headlines: ଆଜି ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶାନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:12 AM IST

Super Mart Fire: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟ ଏକ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ । ଧଉଳି ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ । ସୁପର୍‌ ମାର୍କେଟ୍‌ର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ । ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ୨ଟି ଦମକଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Odisha Weather: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ  ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷ ସହ ଝଡତୋଫାନ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତକର୍ତା ଜାରି ହୋଇଛି ।  ନେଇ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।  ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

Ama Bus Accident: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ ଆତଙ୍କ । ପଲାସପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣକ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଆମ ବସ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ବସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । 

Sri Mandira Meeting: ଆଜି ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶାନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ମେଣ୍ଢାପୋଡି ଏବଂ ୩ ତାରିଖରେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ନିମା ନୀତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶର ୯ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି କରାଯିବ।

Chasi Samabesha: ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଏହି ସମାବେଶରେ ବରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ।

Bangladeshi Fake Document: ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ସମୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଲ୍‌ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନିଜର ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ହାତେଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ କିଭଳି ହାସଲ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

Maoist Deadline: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଡେଡ୍ ଲାଇନ ।  ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।  କନ୍ଧମାଳରୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲା ପୋଲିସ ।  ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।  ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ନନ୍ଦା ବାଲି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ।  ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 

Teacher App 2.0: ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଦ ଟିଚର୍ ଆପ୍ ୨.୦’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ସିକେ-୧୨ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଆପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏଆଇ ଚାଳିତ ଆପ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଆଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । 

Jeffrey Epstein Case Update: ଆମେରିକାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୁମାର ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏପଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଆମେରିକାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି, ପୋଲିସ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜିଥିଲେ। ତା'ପରେ, ସେମାନେ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ଏକ କାରରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

Iran War Conflict: ତେହେରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଛି କି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ଆଜି ଇରାନ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଇରାନ ଉପରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ । ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ । ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି । ଏ ନେଇ ଭାରତ ତାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ କହିଛି । 

