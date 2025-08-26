Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ କରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ‘ମୋ ସରକାର’ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
2-ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁଷକୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ୧୫ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ୨୦ ବର୍ଷ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ପଞ୍ଜିକରଣର କୌଣସି ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୧୫ ବରୀ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଲାଗି ପୁଣିଥରେ ପଞ୍ଜିକରଣର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିଲା। ନବୀକରଣ ନଥିଲେ ଏହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବୈଧ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା।
3-ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ୨ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨୮ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏହି ଗଣପର୍ବ ଉତ୍ସାହକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛୁଟିର ଭରଣା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
4-ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମିଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ପାଇଁ ୧୦ଜଣ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ସିଦ୍ଦେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ରଘୁବୀର ଦାସ ମହାରାଜ, ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ଗଣେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର, ରାମନାରାୟଣ ଗୋଛିକାର, ଏବଂ ଡ. ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ।
5-ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାର ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇଚ୍ଛୁକ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ www.owjws.odisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
6-ମେୟରଙ୍କୁ ନ ଡାକି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କଲେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ। କମିଶନର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କ ବୈଠକ। ମେୟରଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କାମ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି କହିଲେ ସୋଫିଆ। ମେୟର କଟକ ସହରକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ମୁଁ ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ଜବାବରେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ MLA କହି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ ମେୟର।
7-ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ୨୯ ତାରିଖା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଟିଏଚ୍ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୭୫ ସେଣ୍ଟିମିଟପ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଂଜ, କୋରାପୁଟ୍, ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ୨୬ ଓ ୨୭ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଂଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
8-ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୨୦୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୧୨ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ୫୧ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
9-ଆମେରିକାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଦେବାରୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନୋଟିସରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ତଥାପି ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାରିଫ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
10-ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ନାମ ଏବେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ମସାଜର ରାଜୀବ କୁମାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜ ବିଦାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଜଣେ ମସାଜରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମସାଜ ଦେବା।