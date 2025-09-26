TOP 10 News: PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨% DA ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 26 September 2025: DA Hike in Odisha: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ DA ଏବେ ୫୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
Odisha Civil Services Exam 2023 Results: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷା-2023 ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୟାଡର ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ମୋଟ ୩୯୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।
Cong appoints new presidents: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଏଆଇସିସି) ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଡିସିସି)ର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
Balangir Snakebite Incident: ସାପ କାମୁଡାରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳି ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସାପ ଧରି କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ବାକାଗୁରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି।
IMD Predicts Very Heavy Rain: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସୁଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆଲର୍ଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
Odisha Vigilance Nabs ADEO: ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳାଦ୍ରିପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (ADEO) ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି।
Sonam Wangchuk Arrest: ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ନେତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲେହରେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଘର୍ଷରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
Suryakumar Yadav Fined: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଇସିସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରିଛି।
ICC Action Against Pak Players: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ହାରିସ୍ ରୌଫ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଇସିସିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
India vs Sri Lanka Match: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ୧୮ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଶିବମଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି।