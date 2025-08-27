Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 News

Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:55 PM IST

Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1-କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାନିଧି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୁଧବାର ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି (PM SVANidhi) ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଋଣ ଅବଧି ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୭,୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ୫୦ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଲୋକ ସମେତ ୧.୧୫ କୋଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଉପକୃତ ହେବେ।

 

2-ଓଡି଼ଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

3-ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢ଼ିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିବ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ କହିଲେ।ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଘୋଷଣା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

 

4-ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।ତେବେ, ଏହି ଲଘୁଚାପ ଧିରେ ଧିରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ୍, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ତି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହିତ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ପବନର ବେଗ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

 

5-ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଟରାର ଅର୍ଦ୍ଧକୁମାରୀ ନିକଟରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମାର୍ଗରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ୨୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଆଗକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁସ୍ମଳନ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡି଼ ପଡି଼ଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡି ପଡିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଟାଓ୍ବାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡି ପଡିଛି। ଫଳରେ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତିଗସ୍ତ ହୋଇଛି।

 

 

6-ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସରିବ,କମିଶନ ବସିବ, ସବୁ କାମ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହି କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।

 

7-ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସଂସଦରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଦେହଜନକ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ, ମିଶାଇଲ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପଚାରିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର।ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।

 

8-ମାଲକାନଗିରିରେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା କାର୍‌ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁକ୍‌ମା ଦନ୍ତେୱାଡା ରାସ୍ତାର ମିଚୱାର-କୁକାନାରରେ ଅଘଟଣ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ କାର୍‌ଟି ଭାସିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ମୃତକ ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

 

9- ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣ ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଆଜି ବସିଛି ନୁଆଁଖାଇ ବଜାର । ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ । ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ ନାହିଁ ସେସବୁ ନୂଆଖାଇ ବଜାର ରେ ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।

 

10-ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଆର୍ ଆଶ୍ବିନ୍ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।ଏ-ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ' ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟକ ଅନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମୋର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ଖେଳକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି।'

Narmada Behera

