Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Rajya Sabha Election: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାସହ ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ନେଇଥିବାବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କାନ୍ତେ ସୟନ୍ନା।
Mahanadi Tribunal: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଲା ଏମ୍. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚହ୍ବାଣ, ଏସ୍ପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Srimandira Ratna Bhandar: ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରତ୍ନଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ଯ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ଏଥରକ ୩ଟି ଯାକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ୧୯୭୮ ମସିହା ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହ ମେଳକ କରାଯିବ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୂଲ୍ଯାଙ୍କନ କରାଯିବନି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ୧୪ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏସଓପି ଜାରି ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ଯ ପ୍ରଶାସକ ବୈଠକ କରି ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Actress Nikita Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିକିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ରାୟ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ୍ ନିକିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ । ନିକିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଟକ ଏଡିଜେ-୩ କୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାରେ ଲିପନର ବାପା ଓ ମାଆ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ରେ ନିଜ ଘର ଛାତରୁ ପଡ଼ି ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଆଇପିସି ଧାରା ୩୦୨ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
Afganistan Pakistan Conflict: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ । କାବୁଲ ଓ କାନ୍ଦାହାରରେ ବୋମାମାଡ଼ । ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ । ଆଜି ସକାଳୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ‘ଅପରେସନ ଗଜବ-ଲିଲ୍-ହକ୍’ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
Weather Update: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ବେଳକୁ ବେଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ସତର୍କତା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ପବନ ପାଣିପାଗ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ "ହୋରାସିଓ" ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ପାଗକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Modi Instagram Followers: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ କୋଟି ଟପିଲା । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ରାଜନେତା ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସବୁଠୁ ଏନଗେଜିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
Sunetra Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦିବଂଗତ ନେତା ଅଜିତ ପାୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ର ପାୱରଙ୍କୁ ଏନସିପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅଧିବେସନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ ଭାବୁକ ହୋଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ଅଧିବେସନରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ନେତ୍ତ୍ବରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେବ । ବୈଠକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନେତ୍ରା ପାୱରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।
Rinku Singh Father Demised: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା, ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଷ୍ଟେଜ୍-୪ ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବୃକକ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ନେଉଥିଲେ।
Iran America Conflict: ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡ ଜେନେଭାରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା । ଓମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନା ।ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କଲା ଇରାନ୍ । କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନଥିଲେ ବି ବୈଠକକୁ ସକରାତ୍ମକ କହିଲା ଓମାନ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭିଏନାରେ ପୁଣି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ।