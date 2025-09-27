Advertisement
TOP 10 News: ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଭୟାନକ ଦଳାଚକଟା, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ ୩୧ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:57 PM IST

Top 10 News Headlines 27 September 2025
Top 10 News Headlines 27 September 2025

Top 10 News Headlines 27 September 2025: IMD predicts another LoPAR: ଆଇଏମଡି ଆଜି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

Bus Collision On NH-16 In Khordha: ଶନିବାର ସକାଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଣପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

PM Modi in Odisha: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଟେଲିକମ୍, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

Youth Sentenced To Life Imprisonment: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର POCSO କୋର୍ଟ ଜଣେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ଅନନ୍ତ କୁଡେଇଙ୍କୁ ୬୦,୦୦୦ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

Illegal Firearms Trade Busted In BBSR: ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ଶନିବାର ଦଶଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ୧୮ଟି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

VSSUT Student Death Case update: ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତିମାନ ଦେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଛି।

Cyber Fraud Racket Busted in Sambalpur: ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏକ ଠକେଇ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରା ଜିଲ୍ଲାର ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

India Launches 'Swadeshi' 4G Network: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମାଟେଡ ଦ୍‍ୱାରା ୪ ଜି ମୋବାଇଲ୍‍ ସେବାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏହା ଦେଶର ଦୂର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥି ଲାଗି ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍‍ଘାନ କରିଥିଲେ।

TVK rally tragedy: ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ ୩୧ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ (ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ଟି କାଝାଗମ) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ନମକ୍କଲରେ ଏହି ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: ରବିବାର ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। 

