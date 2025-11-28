Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Trending Photos
1-ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
2-ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳିନ ଅଧିବେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିବଗଂତ ନେତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଅଧିବେସନର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ। ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧି। ଆଜିବି ସରଗରମ୍ ରହିବ ଗୃହ।
3-ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ବଦଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ବଢିବ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନକୁହୁଡି଼ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
4-ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଡି। ଆଇଏମଡି଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି 'ଡିଟଓ୍ବା' । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡେ ମୁହାଁଇବ।
5-ଆଜି ବରଗଡ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ ଧାନମଣ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ଟୋକନ୍। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ମିଳର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଧାନ କିଏ ବିକିବେ ତାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଚାଷୀ।
6- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଁରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ଲଣୀ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଣାଶୁଣା ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲଏନସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ସେ ନିଜ ଟିପ୍ପଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସଫଳ ହେବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।
7-ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୁ ଭ୍ଲାଦିମୀର୍ ପୁଟିନ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ମୋଦୀ ଓ ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାଖିକ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ।
8-ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଥିବା ନିୟମକୁ UIDAI ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍) ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି।
9-ଆଗାମୀ ଡବ୍ଲୁ୍ୟପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ନିଲାମି ହୋଇଛି। ଚିମ୍ ଇଣ୍ତିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଣ୍ତର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟୁପିର ଓ୍ବାରିୟର୍ସ ୩.୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ନେଇଛି।
10- ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ରୁ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF ଟୁର୍ ସୁପର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍। ଏନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଟପ୍ ସିଡ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।