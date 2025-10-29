Advertisement
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ  ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:01 PM IST

1-Cyclone Montha: ଆନ୍ଧ୍ର ନର୍ସାପୁରମ୍ ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୩୩ ବ୍ଲକ୍‌ ଓ ୧୧ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 

2-Flight Cancel: ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି 'ମୋନ୍ଥା'। ଏ-ହା ଏବେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଛି।  ଏ-ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ତବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ର ଉଡାଣକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 

3-Plus Two: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ୨ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ୱର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ଥିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। 

4-Odisha Vigilance: ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସହକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟିକସ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ (Umakant Mahakur) ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି।

5-Ravenshaw University students: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ହଷ୍ଟେଲର ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୀଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

6-Bus Accident: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବସ୍  ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା  ଜଣାପଡିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୦ ନମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

7-Draupadi Murmu: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ସକାଳେ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏ.ପି. ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

8-Rouse Avenue Court On Arvind Kejriwal: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ୨୦୧୯ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

9-India vs Australia 1st T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କାନବେରାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନିଂସକୁ ୧୮ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୪.୪ ଓଭର ପରେ ଖେଳ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୯.୪ ଓଭର ପରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୯୭/୧ ରହିଛି।

10-Rohit Sharma Ranking: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୁଧବାର ଅର୍ଥଆତ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ରୋହିତ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Narmada Behera

