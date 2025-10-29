Top 10 News: ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ T20 ବାତିଲ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେବକମାନେ ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
H1. Servitors abandoned Lingaraj temple rituals: ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେବକମାନେ ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କିଏ କରିବ ତାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ପରେ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇପାରି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
H2. CHSE Plus Two Form Fill Up Deadline Extends: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପୂର୍ବତନ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ମୋନ୍ଥୋ' ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଶେଷ ତାରିଖ ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରଖାଯାଇଛି।
H3. Ravenshaw University students: କଟକସ୍ଥିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
H4. Odisha Vigilance: ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସହକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟିକସ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ (Umakant Mahakur) ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି।
H5. ECoR announces cancellation of 32 trains: ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ଗପୁର ମଣ୍ଡଳର ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେସନରେ ୟାର୍ଡ ପୁନଃମଡେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ୩୨ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ୭ଟି ଟ୍ରେନର .ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
H6. President murmu takes sortie in Rafale: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଫରାସୀ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ରାଫେଲରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ହାତ ହଲାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଫେଲର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି।
H7. Rahul Gandhi On PM Modi: ବିହାରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବନାକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଷୟରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
H8. Rouse Avenue Court On Arvind Kejriwal: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ୨୦୧୯ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
H9. Rohit Sharma Ranking: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୁଧବାର ଅର୍ଥଆତ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ରୋହିତ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
H10. India vs Australia 1st T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କାନବେରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ତଥାପି ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତ ୯.୪ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମୋଟ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲା।