Top 10 News Headlines: ବଢିଲା ଆମେରିକା-ଭେନଜୁଏଲା କଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣ ସମୟର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Venezuela Crisis: ବଢିଲା ଆମେରିକା- ଭେନଜୁଏଲା କଳି । ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ଅଟକ ସୂଚନା । ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳାୟନ କଲା ବେଳେ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ଅଟକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପରେ ଅଟକ । ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ।
Bangladesh Tragedy: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ଖୋକନ ଦାସ । ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ଛୁରି ଭୁସି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଢାକାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା । ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାରେ ଚତୁର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦୀପୁ ଦାସ, ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
Bangladeshi Cricketer: ବିଦା ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର। ବିବାଦ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ । ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛି କେକେଆର। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ୪ଝଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି କେକେଆର ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କିଣିବାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
Nepal Airport: ନେପାଳ ଭଦ୍ରପୁର ବିମାନବନ୍ଦରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିମାନ । ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ୫୧ ଯାତ୍ରୀ । ବୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭଦ୍ରପୁର ବିମାନବନ୍ଦରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ବିମାନଟି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଭଦ୍ରପୁର ଯାଉଥିଲା । ବିମାନରେ ୫୧ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେପାଳର ଝାପା ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଭଦ୍ରପୁର ଯାଉଥିବା ବୁଦ୍ଧ ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ ନମ୍ବର ୯୦୧ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
Law Minister Reaction: ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଲୋକସେବା ଭବନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସେବା ଭବନର ହେବ ପୁନଃବିନ୍ୟାସ। ଏନେଇ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି।ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂରା ଲୋକସେବା ଭବନ ପୁନଃବିନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
OPSC Update: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେଲା OAS, ORS । ୧୪ OAS ଓ ୧୧୩ଟି ORS ପଦବୀକୁ ସାମିଲ କରି ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସେବା (OTS)ରେ ୧୬ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା (OWS)ରେ ୮ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୫୧ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଓଏଏସ୍, ଓଆର୍ଏସ୍ ଆଦି କେତେକ କ୍ୟାଡରରେ ଆଦୌ ପଦବୀ ନଥିବାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
Green Sticker: ଗ୍ରିନ ଷ୍ଟିକର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏଇ ମାସରେ ସମସ୍ତ RTOକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ରିନ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯିବ । ଗ୍ରିନ ଷ୍ଟିକର କେବଳ ଏକ ସୂଚକ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଝ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ବେଳେ ଗ୍ରିନ ଷ୍ଟିକର ଦେଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବୋଝ ନ ହେବା ଲାଗି ସରକାର ଏହାକୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି । ନିୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Ama Bus Accident: ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଆମ ବସ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ରୂପାଲି ଛକରେ ଅଟୋକୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ । ଟ୍ରାଫିକ ଅଟକାଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ । ଅଟୋରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ୨ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମୃତକ ବାଲିଅନ୍ତା ସିଙ୍ଗାପୁରର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
VK Pandian: ପୂର୍ବତନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିୟମର ଉଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇବ୍ରାଞ୍ଚ । ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Maoist Operation: ଛତିଶଗଡର ସୁକମା ଏବଂ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୋଣ୍ଟା-କିସ୍ତାରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦୁଇ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ AK-47, INSAS ଏବଂ SLR ରାଇଫଲ ରହିଛି । ଏଥିସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
