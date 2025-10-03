Top 10 News: ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ ସିରପ ମନା, ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆଜି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 3 October 2025: 1. Another LoPAR over BoB: ଆଜି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଇଏମଡି ଏହାର ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନରେ କହିଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି।
2. CM Majhi Announces Rs 4 Lakh Ex-Gratia: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଠି (SDRF)ରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
3. Choudwar Jail Break: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିହାରର ବେଗୁସରାଇର ଲୋହିଆ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଜେଲରେ ଥିଲା।
4. Digital Library To Be Set Up In Puri: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରୀରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରେ ମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ, ପୂଜାପାଠ, ପବିତ୍ର ମାଦଳା ପଞ୍ଜିକା, ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ରହିବ।
5. Government advisory on cough syrups: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କଫ ସିରପ୍ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଫ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସିରପ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଫ ସିରପର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।
6. Operation Sindoor Revelations: ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ କାହାଣୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ୪-୫ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
7. Army Chief warning to Pakistan: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଭାରତର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ୨.୦ ରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।
8. MEA on PoK Violence: ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ହିଂସା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅବିଚାରିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। MEA କହିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।
9. Rasanara Parwin Retires: ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରସନରା ପରୱିନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
10. IND vs WI 1st Test Day 2: ଶୁକ୍ରବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୪୮ ରନ୍ କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍କିପର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (୧୨୫), ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଅପରାଜିତ ୧୦୪) ଏବଂ ଓପନର୍ ଲୋକେଶ ରାହୁଲ (୧୦୦)ଙ୍କ ଶତକ ଆଧାରରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ରେ ୨୮୬ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଛି।