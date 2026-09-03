Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଉତ୍ତରରେ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା,ଫୁଲିଲାଣି ସବୁ ନଦୀ, ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଉତ୍ତରରେ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା,ଫୁଲିଲାଣି ସବୁ ନଦୀ, ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:08 AM IST
Top 10 News Today: ଉତ୍ତରରେ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା,ଫୁଲିଲାଣି ସବୁ ନଦୀ, ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ନୂଆ ତୈଳ ଦର ଜାରି,କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍!
2
3
4
5