/Top 10 News Today: ଉତ୍ତରରେ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା,ଫୁଲିଲାଣି ସବୁ ନଦୀ, ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଣିଛି। ୨ରୁ ୩ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଫୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୪୨.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ। ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ସନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ।
Flood Situation: ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ । ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ସେପଟେ,ଯାଜପୁର ସିଂହପୁର-ଡିହକୁଳା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଫଳପୁର ନିକଟରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର-ଦଶରଥପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।
Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ନେପାଳର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀ ଏବଂ ଭୂତଳ ପାୱାରହାଉସ କୂଳରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ୪୨୧୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚିତୱାନରୁ ୩୪୮ , ନବଲପରାସୀ ପୂର୍ବରୁ ୨୧୭,ନବଲପରାସୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ୨୦୨, ନୂଆକୋଟରୁ ୧୫୫,ରାସୁୱାରୁ ୧୫୫, ଗୋରଖାରୁ ୬୯, ଧାଡିଙ୍ଗରୁ ୬୦ ଏବଂ ତାନାହୁରୁ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୩୮ଜଣ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି।
LIC New Plan: ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ(ଏଲଆଇସି) ପକ୍ଷରୁ ୨ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଲଆଇସି ଏମଡି ତଥା ସିଇଓ ଆର୍. ଦୋରାଇ ସ୍ବାମୀ ଏଲଆଇସି ବୀମା ପ୍ଲାଟିନମ୍ (ପ୍ଲାନ୍ ୭୭୦) ଏବଂ ଏଲଆଇସି ଜୀବନ ରକ୍ଷା (ପ୍ଲାନ୍ ୮୯୪)ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏଲଆଇସି ବୀମା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ର ପ୍ରତି ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପିଛା ୭୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗ୍ୟାରେଷ୍ଟି ଆଡିସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବୁଷ୍ଟର ଇନକମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗି ୭,୧୦,୧୨,୧୫ ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି।
Hirakud: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ ୨ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଛି। ସେପଟେ, ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ । ଜଳେଶ୍ୱର,ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଛି।
Bbsr Accident: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀ ଛକରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଚା’ ଦୋକାନ ଉପରେ ଏସୟୁଭି କାର୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କାର୍ ଓ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧକ୍କାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Fire Accident: କଟକ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
Bird Census: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାରେ ଆଜିଠୁ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଠି। ଏହା ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ୪ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ।
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଟ୍ରେନରୁ ନିଖୋଜ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡାରୁ ମିଳିଲେ ନିଖୋଜ ମା' ପୁଅ। ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘରକୁ ନ ଫେରି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଙ୍ଗଳୁରୁ ଫେରିଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଲିଠୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ।
Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଅଧିକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସଫଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଶିଖିବାକୁ,ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଳ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଜଳ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।