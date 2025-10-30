Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Trending Photos
1-Anti-Drug Inspectors to Guard Odisha College: ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
2-IMD Yellow Warning: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
3-Bjp leader Sanker Parida Death: ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା ।
4-One Nation One Police Uniform Policy: କେନ୍ଦ୍ରର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ 'ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ପୁଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ନିୟମ ' ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
5-Bargarh Dhanu Yatra 2025: ବରଗଡ଼ର ୭୮ ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫର୍ମ ଆବେଦନ ଓ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହାନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଲାଗୁଛି କଳାକାରଙ୍କ ଭିଡ । ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ବାକ୍ସରେ ନିଜର ନେମିନେସନ୍ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
6-Home Guard:ଏଣିକି ଜେଲ୍ ଜଗିବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼। ଦିର୍ଘ ଦିନରୁ ଜେଲରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ଓ୍ବାର୍ଡ଼ର ପଦବୀକୁ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବେ ହୋମଗାର୍ଡ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
7-Controversial Map: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ନେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ଉସ୍କାଇଲା ଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
8-India secures US waiver extension for Chabahar Port: ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣାରୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଗୁରୁବାର (୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫) କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଇରାନର ଭାରତର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
9-US-China trade deal: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ କମାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ଉପରେ ମୋଟ ୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୪୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
10-India vs Australia Womens World Cup 2025 Semifinal: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଆଲିସା ହିଲି ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ୨୫ ରନରେ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଛି। ପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି।