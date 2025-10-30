Top 10 News: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା; ଏଣିକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
30 October 2025 Top 10 News Headlines: 1. Land Registration in Tehsils: ଏଣିକି ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ତହସିଲରେ ଏହି ନିବନ୍ଧନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜେ ଅନଲାଇନରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜମି କିଣାବିକା କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୪୪ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
2. Centre To Bear Total Cost Of 92 Overbridges: ରାଜ୍ୟ ସାରା ୯୨ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୫୦:୫୦ ମୂଲ୍ୟ-ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
3. Anti-Drug Inspectors to Guard Odisha College: ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
4. Retired Section Officer Gets 3-Yr RI: ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଲପୁର ତହସିଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଖର୍ସେଲଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୋଲାଙ୍ଗିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି।
5. CBSE Board Exams 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
6. Next Chief Justice of India: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ (CJI) ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
7. Donald Trump fake Aadhaar card: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଏନସିପି (ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
8. India secures US waiver extension for Chabahar Port: ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣାରୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଗୁରୁବାର (୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫) କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଇରାନର ଭାରତର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
9. US Vice President JD Vance's big statement:ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପତ୍ନୀ ଉଷାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।"
10.India vs Australia Womens World Cup 2025 Semifinal: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୮ ରନରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ୩୩୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ଭାରତ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୫୪ ରନ୍ କରିଛି।