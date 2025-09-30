Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ହାମାସକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
Top 10 News Headlines 30 September 2025: OPRB Postpones Police SI Written Exam: ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (OPRB) ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଏବଂ ୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ୧୨୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
No Liquor Shops Near Puri Srimandir: ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୧ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Low-Pressure Forms Over BoB: ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର (BoB) ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
Odisha Congress To Launch ‘Gandhi Pathe Chalo’: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ଅକ୍ଟୋବର ୨ (ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ)ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ସୀମାନ୍ତରୁ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ଚଲୋ' ନାମକ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପଦଯାତ୍ରା (ପଦଯାତ୍ରା)କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ। OPCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
India's First Autonomous Electric Three-Wheeler: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସେକ୍ଚର ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଓମେଗା ସେକି ମୋବିଲିଟି (OSM) ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ "ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି" ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଯାନଟି ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
Chennai Thermal Power Station Accident: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍ନର)ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ପିଲାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Bihar Final Electoral Roll: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଏହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବିହାରରେ ମୋଟ ୭୪.୨ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭୮.୯ ନିୟୁତ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଲିକାରୁ ମୋଟ ୪୭ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
Trump Ultimatum to Hamas: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ହମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୩-୪ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ହେବ।
Asia Cup Trophy Controversy: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ BCCI ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ସଭାପତି ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନକଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
IND W vs SL W ICC WC 2025 Match: ଆଜିଠାରୁ ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ୨୭୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୪୭ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୬୯ ରନ କରିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୪୭ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।