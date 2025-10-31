Advertisement
Top 10 News: ସୁଭଦ୍ରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶନିବାରଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:00 PM IST

31 October Top 10 News Headlines
31 October Top 10 News Headlines: H1. New Subhadra Beneficiaries: ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶନିବାରଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବତୀ ପରିଡା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମର୍ପିତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

H2.  Centre approves 62 additional PG seats: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଛଅଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (ପିଜି) ସିଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଛଅଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୬୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।।

H3. Nuapada By-Election: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (BJD) ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ (Snehangini Chhuria) ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥି ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାର କୋମନା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

H4. Odisha Weather Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

H5. Odisha Govt Waives Land Conversion Fees: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରି MSME ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଣୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

H6. NDA Bihar manifesto: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ NDA ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ NDA ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। 

H7. Mallikarjun Kharge On RSS: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ବନାମ ଆରଏସଏସ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଅ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖର୍ଗେଙ୍କ ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆରଏସଏସକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଆରଏସଏସ-ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।"

H8. Mohammad Azharuddin Takes Oath: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

H9. US-India defence agreement: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ମାଲେସିଆରେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଟ୍ ହେଗସେଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ 'ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା' ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଏକ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।

H10. Australia Beat India: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତରୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୨୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୦ ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।

