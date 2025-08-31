Top 10 News Headlines: ଉଦଳାରେ ଲଜ୍ଜା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Headlines: ଉଦଳାରେ ଲଜ୍ଜା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ସକାଳର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:28 AM IST

Mahanadi Dispute:  ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ ବି ଏହି ବିବାଦକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲମ୍ବାଇବାକୁ ଚାହୁ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଥିବା‌ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

Belpahar Controversy: ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ନିଲମ୍ବିତ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦାର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା । ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି EOW । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Ganja Seized By NCB: ଏନସିବି ହାତରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ୪ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗିରଫ । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ଓ ବିହାରରୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି।  ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୦-୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 

Udala Crime News: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଚାଲିଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା । ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସକରେ ତୃତୀୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତ‌ରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 

Bandhan Bank: ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ୪୪.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ଆରବିଆଇ । ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଧାନିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଘରୋଇ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ RBIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । 

PNB Scam: ବେଲଜିୟମର ଏକ କୋର୍ଟ ପିଏନବି ଠକେଇର ଦୋଷୀ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ ମେହୁଲ ଚୋକସି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ। ଚୋକସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ନୀରବ ମୋଦି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିଏନବି) ଠକେଇର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଚୋକସିଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିବେ।

Mamata Banerjee News  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ଶାସକ ଟିଏମ୍‌ସି ଓ ବିଜେପି ଜୋର୍‌ଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଜେପିଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗରେ ସେନ୍ସର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇପାରେ।

Jammu Kashmir Disaster: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ‌ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜି ଆଉ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।  ରମ୍ବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା‌ ବର୍ଷା ହୋଇ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ‌ାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 

E10 Shinkansen: E10 ଶିଙ୍କାନସେନ୍ ସିରିଜ୍, ଯାହାର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ ହେବ ୩୨୦ କି.ମି. । ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ସେତେବେଳର ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିନ୍ଜୋ ଆବେ ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ୨୦୨୭ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଓ ୨୦୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦୮ କି.ମି. ରୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଯାହାପାଇଁ ଜାପାନ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ-ଜାପାନ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ।

Putin At China: ଚୀନ୍‌ ତିଆନଜିନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍‌ । ଦୁଇଦିନିଆ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଟିନ୍ ।  କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାକୁ ପୂରା ବିଶ୍ୱର ନଜର।

;