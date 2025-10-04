Top 10 News: ୧୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟୋଲ୍‌ ନିୟମ, SI ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲାରେ ୧୧୭ ଛୁଇଁଲା ଗିରଫ୍ ସଂଖ୍ୟା, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 4 October 2025: CM Majhi meets BJP president in Delhi: ଓଡି଼ଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
SI recruitment exam scam: ରାଜ୍ୟରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସନ୍ଦେହରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୧୪ ଜଣ ଏସଆଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Odisha To Build Disaster Management Centre In BBSR: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Nabarangpur Road Accident: ଶନିବାର ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ମୈଦଲପୁର ଖଡକା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ ରେ ଏକ ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Bhadrak Abduction Case: ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ରାଜପଥରୁ ଅପହୃତ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚରମ୍ପା ନିକଟ NH-16 ରୁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
Fastag Rules Change: ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ FASTag ବିନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନଗଦ ଦେୟ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଦେୟ ଦେଉଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କେବଳ ୧.୨୫ ଗୁଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନଗଦ କାରବାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା।
Israel’s fresh strike kills 6 in Gaza: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ହମାସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ହମାସ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯୋଜନାର କିଛି ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି।
Indian Killed in USA: ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଟେକ୍ସାସର ଡାଲାସରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସହରରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଲି ନାଗାମଲ୍ଲାୟାହଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
India Squad For Australia Tour: ଶନିବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ODI ଏବଂ T20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ଦଳର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
India won first test: ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୧୪୦ ରନରେ ଜିତିଛି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜାଡେଜା ୧୩ ଓଭରରେ ୫୪ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।