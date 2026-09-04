/Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ,ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ; EOS-05ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Janmashtami 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଯେ ଏହିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିବେ ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି,ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବାବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏ-ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡିଛି ଗାଁଠୁ ସହର।
Puri News:ପୁରୀରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଭୋଗ ଛେକ ଆସିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାତଃତ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୨ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦୁଇଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ବେଶରେ ଜନ୍ମଚକଡାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମନୀତି ସଂପନ୍ନ କରିବେ ।
Janmashtami: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମନୋମୁଗ୍ଧକର କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି।
President Of India: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
Laxmanananda Saraswati: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଜଳେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି । ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ। ଜଳେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ DSP ଏବଂ ୩ ସବ୍ଇନିସ୍ପେକ୍ଟର ସମେତ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ।
Rain Alert: ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅସରାଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର(ଆଇଏମଡ଼ି) ଜାରି କରିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ,ଆସନ୍ତା ୧୨- ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀରେ ଦେଶରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡି଼ଶାରେ ନିର୍ଧୁମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୪ରୁ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ମାସରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା , ୩ ମାସରେ ( ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଧା) ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
CM-KISAN Scheme: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓୟୁଏଟି କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାମମାତ୍ର, ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ସମୁହ ( ପିଭିଟିଜି) ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିବେ।ମୋଟ୍ ୮୩୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସେହିତ କରିବ।
Soumendra Ghosh Death: କଟକର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ୨୦୦୯-୧୪ ଯାଏଁ କଟକ ମେୟର ଥିଲେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Flood: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର, ୯.୬୦ ମିଟରରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି।
ISRO: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। GSLV-F17 ରକେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ହଜାର କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରଖିବ ନଜର। ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ EOS-05। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ।