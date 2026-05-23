Top 10 News Headlines: ମନଇଚ୍ଛା ବଦଳି ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ମର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Headlines 1- ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଚାରୁ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରାମର୍ଶ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସାଥୀଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସେବକବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି।
Headlines 2- ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି କରୁଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ୪୧.୨ ଡିଗ୍ରି ସହ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରି ଓ ହୀରାକୁଦରେ ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାତି ୩୭.୨ ଡିଗ୍ରି, ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୦ ପ୍ରତିଶତ। ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ତାତି ବା ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୫୨ଡିଗ୍ରି ସେଲସିଅସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ତାତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଗରମ। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି।
Headlines 3- ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସମାନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନୀତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ତାରିଖର ୧୬୦୬୮ (ଇ)/ଜେନେରାଲ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଏହି ଆଦେଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସମାଧାନ କରେ।
Headlines 4- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ କର୍ପସ୍ IRGC ଦ୍ୱାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଇଭାଙ୍କାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,"IRGC ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ବାକର ସାଦ ଦାଉଦ ଅଲ-ସାଦି ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଭାଙ୍କା ଫ୍ଲୋରିଡା ଘରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା।" ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଇରାକୀ ନାଗରିକ ଅଲ-ସାଦି ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନୀ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର କାସେମ ସୋଲେମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
Headlines 5- ଚୀନର ଏକ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୮୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୩୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତର ଚୀନର ଶାଂସି ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଚାଙ୍ଗଝି ସହରର ଲୁଶେନ୍ୟୁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖଣି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
Headlines 6- ହରିଆଣାରେ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଝିଅର ପରିବାର ଅପହରଣ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତିନି ଦିନ ପରେ, ପରିବାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
Headlines 7- କୋଲକାତାରେ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ । ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସିଲେ ରୁବିଓ! କୋଲକାତାରେ ହେଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ । ଭାରତ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନର ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ।
Headlines 8- ଆସନ୍ତା ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ (ଏଆଇଏସ୍ବିଆଇଏସ୍ଏଫ୍) ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାଖା ଉପରୋକ୍ତ ୨ ଦିନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରକାଶଥାଉକି, ୧୬ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Headlines 9- ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥର, ପେଟ୍ରୋଲ ୮୭ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୧ ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ୧୫ମେରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା୩ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୯ ମଇରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସମୟରେ ସେ "ପରଜୀବୀ" ଏବଂ "କୋକୋରଚ" ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ନକଲି କିମ୍ବା କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଆଇନ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା
Also Read: Rajya Sabha Election: ୨୬ ଟି ସିଟ୍ ରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା...ଜାଣନ୍ତୁ