Top 10 News Headlines: ବୟାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Asha Bhosle Passes Away: ଆଉ ଶୁଭିବନି ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର । ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ପରଲୋକ । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁନିଟରେ ଗତକାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଂଶସକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Jajpur Road Accident: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ସରପଞ୍ଚ ଗୁରୁତର । ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଳକ୍ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ହେଲେ ଦଶରଥପୁର ପ୍ରକଟପୁର ଗାଁର ରଘୁନାଥ ନାୟକ ।
Non Functional CCTV: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର (OCAC)ର ସିଇଓଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା। କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ।
Iskcon Ratha Yatra: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ବାରମ୍ବାର ଇସ୍କନକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ୧୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
Sasmit Patra Letter: ସିଜିମାଳି ହିଂସାରେ ପୋଲିସ୍ ର ‘କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍-ଜନତା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗତ ୭ ତାରିଖରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସାଗବାରୀ ଏବଂ କାନ୍ତମାଳ ଭଳି ଗାଁରେ ପୋଲିସ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି।
Puri Shocking News: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀପୁର ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ରାତିରେ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରର ନାଟକୀୟ ପ୍ରବେଶ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପାରଳା ଗ୍ରାମର କନ୍ଦୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ - ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ସିଧା ଦୌଡିଯାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା।
Mamata Banerjee: ଏବେ ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହରାଇବେ। "ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କୌଣସି ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡାଘୋଷରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଥିଲେ।
Iran Rejects US Proposal: ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ୍-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ନବାହାରିବାରୁ ଆମେରିକା ଫେରିଛନ୍ତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା; କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିନି,କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଚୁକ୍ତି ବିନା ଶେଷ ହୋଇଛି
Hormuz Closed: ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ୧୪ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଫସରଫାଟି ଯିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବଡ଼ ଧରଣର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କେବଳ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ବିଶାଳ ବୋମା କାରଖାନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Also Read: Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିଜେପି ଆସେ ତେବେ ରହିବାକୁ ଘର ମିଳିବନି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
Also Read: Asha Bhosle Passes Away: ନିରବୀ ଗଲେ ଆଶା ତାଇ...୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ