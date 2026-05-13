Top 10 News Headlines: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ବୁଧବାର ମେ ୧୩, ୨୦୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ପାସ୍ ହାର ୮୫.୨୦ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, results.cbse.nic.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଉଛି। ମୋଟ ୧୭,୮୦,୩୬୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୬୮,୯୬୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୫,୦୭,୧୦୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପାସ୍ ହାର ୮୫.୨୦ ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ୮୮.୩୯ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ୩.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
Headlines 2- ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଚଷା ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଏକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୧ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନୟାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦକଳା ଗ୍ରାମର ସାମୁ ଦେହୁରୀ, ଜଗଦୀଶ ଦେହୁରୀ ଓ ନୀଳ ଗିରି ବଳଦ ଚରାଉ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚଷା ଦେହୁରୀ ନୀଳ ଗିରି ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚଷା ଦେହୁରି ଧନୁ ତୀର ଆଣି ନୀଳଙ୍କ ଛାତିକୁ ତୀର ମାରିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନୀଳ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Headlines 3- ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ "ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା" ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା।
Headlines 4- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇମାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ମେସ୍ରେ ଜଣେ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିପୁନ୍ ବେହେରା, ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଶୁଭଙ୍କର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ରୁମକୁ ଡକାଯିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Headlines 5- ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ୧୮ ମେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବଡ଼ ଇ-ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହି ରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜଟଣୀରେ ଶେଷ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଇ-ବାଇକ୍ ରାଲି ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି," ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 6- ବିଜୟ ତଲପତି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଥାଲାପତି । ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୧୪୪ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ମିଳିଲା ୨୨ ଭୋଟ୍ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । AIADMK ର ପ୍ରାୟ ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୧୧୮ । ଏବେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ୧୪୪ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ।
Headlines 7- ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ପରେ ନିଜେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ କାରକେଡକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କନଭୟ ବା ସୁରକ୍ଷା ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଗାଡ଼ିକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 8- ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଲାୟମ ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ହସପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ବିଜେପି ନେତା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ସ୍ବର୍ଗତ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସାଧନାଙ୍କ ପୁଅ ।
Headlines 9- ନାସିକରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ । ନିଟ-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଫଳତା । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନାସିକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ BAMS ଛାତ୍ର ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ଲକ୍ଷରେ କିଣି ୧୫ ଲକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକୁଥିଲା ଶୁଭମ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ନାସିକର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରୁ ମେ ୩ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ହାର୍ଡ କପି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- EV ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ । ଇଭି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅପିଲ୍ । ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁନା, ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, ବୈଦେଶିକ ଗସ୍ତ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।