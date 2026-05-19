Top 10 News Headlines: ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 03:57 PM IST

Headlines 1- ଭବାନୀପାଟଣା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର ଜଣେ ପ୍ଲଟ୍ ଭୋକିଲା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ୩୯.୬୪ ଡିସିମିଲ୍  ବିଶିଷ୍ଟ ୩୩ଟି ପ୍ଲଟ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ୪ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା,  ୯ ଏକର ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ଘର, ୮ଟି କ୍ୟାବିନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦି ବି ରହିଛି। 

Headlines 2- ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣିପାଗର ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ । ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାଳବୈଶାଖୀ । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  । ଠିକ ଏହି ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ । ଲଗାତାର ୫ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ଓ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Headlines 3- ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି।

Headlines 4- ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ଆଡଭାଇଜରୀରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଇନହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

Headlines 5- ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 'ଗୁଣ୍ଡାରାଜ'କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏହା ବିଜେପି ଶାସନ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ରାଜ୍ୟସାରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିପିଟି ଦରମରା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। 

Headlines 6- ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମଲ୍ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁଲ୍ସ ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା। ତାହା ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଏହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଳନର ବିଷୟ। 

Headlines 7- ସରକାରଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲା ୧୩୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୫୧୩ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୁଏଲ୍ ରୋଜର କାମ୍ବା କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

Headlines 8- ଧୀରେ ଧୀରେ ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ।  ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି  । ସାମୁଦ୍ରିକ ଟ୍ରାକିଂ ଫାର୍ମର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୫୫ ପଣ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୯ ଜାହାଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଜାହାଜ ପରିବହନରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । 

Headlines 9- କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ନକଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍‌ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଲେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି । ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ କିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବ ରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ ।  

Headlines 10- ମଦ ନୀତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଫୌଜଦାରୀ ଅବମାନନା ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଏପି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।  କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ବିନୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଗେଶ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । 

