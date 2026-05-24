Top 10 News Headlines: ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ ୪ ମୃତ, ୧୭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ... 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 24, 2026, 04:03 PM IST

(ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)-: Headlines 1- ବାଳକାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭାର୍ଗବୀ ସେତୁ ତଳେ ଥିବା ଏକ କବାଡିଆ ଗୋଦାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଗୋଦାମରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କବାଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଜୋରେ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଆକାଶ ଧୂଆଁ ମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ପହଂଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲାଇଛନ୍ତି ।

Headlines 2-ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ ୪ ମୃତ, ୧୭ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡ଼ିହି ଗାଁରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର । ନୂଆଡ଼ିହି ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଡ଼ିହି ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖାଏନ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। 

Headlines 3-ସେଲଫି ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ଟ୍ରେନ ଉପରେ ସେଲଫି ନେବା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛିଟିକିପଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ର । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ମାଲବାହି ଟ୍ରେନ ଉପରେ ସେଲଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ କୁମାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Headlines 4- ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ରୁଟି ନେଇ CBSE ରଖିଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ।  ସ୍କାନ୍‌ କପି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଫି’ ଠାରୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି । ଆଉ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍‌ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ସିବିଏସଇ କହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍‌ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ କୁହାଯିବ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍‌ କପି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାସହ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍‌ କପି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ସିବିଏସଇ। 

Headlines 5-ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା ସହରରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଟାର ମାନ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଏକ ବିବ୍ରତକର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Headlines 6-ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତୃଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପ୍ରାୟ ୨୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାସିର ବେଷ୍ଟ ନାମକ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Headlines 7- ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ପୁଣିଥରେ ଏକ ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଉଛି । ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ମାମଲାରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲଥ ଏମରଜେନ୍ସୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ବିପଦ ବଢୁଥିବା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ମାମଲାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଇ WHO ଅର୍ନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ଅଧିନରେ ଇବୋଲାରକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲଥ ଏମରଜେନ୍ସୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 8- ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଖସିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି । ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଭୀଷଣ ଲୁ ଏବଂ ଲଗାତାର ତାପମାତ୍ର ବଢୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଯାଏଁ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି । ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀ ଶନିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟଶଙ୍କର ଭୁପାଲପଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ।
 
Headlines 9- ବିବାହର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମାମଲା ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜିକୁ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୩ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଶବଦାହ ନହେବାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୱିଶା ଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଆଜି ଶେଷରେ ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦାହ କରାଯିବ।

Headlines 10- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାବଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫତେପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଝାନସା ଗାଁରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡମ୍ପର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ କୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡମ୍ପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ।

